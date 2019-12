IPSE DIXIT – Ex Milan, il 2019 di Giampaolo in 5 perle

NEWS MILAN – Un’esperienza breve ma intensa quella di Marco Giampaolo al Milan. E’ durata solo tre mesi l’avventura dell’ex Sampdoria, che non è riuscito a trasmettere le sue idee di calcio. Tanti i buoni propositi per portare la squadra rossonera in alto, ma l’allenatore si è dovuto scontrare con la dura realtà di guidare il Milan, un club che ha bisogno fin dalle prime partite di ottenere i risultati. In ogni caso, ecco le cinque frasi più significative dette Giampaolo in questa stagione.

Scheda 1 di 6