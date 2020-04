Formazione Milan, quale futuro? Le tre opzioni (FOTO)

NEWS MILAN – Quale sarà la formazione del Milan nel prossimo futuro? Ci sono mille dubbi ad oggi, dunque è parecchio difficile poterla immaginare. Ma facendo riferimento alle indiscrezioni di queste settimane, a qualche idea personale, anche ad un pizzico di fantasia… Si possono ipotizzare almeno tre potenziali formazioni:

1) La prima opzione è la più “low cost” e anche realistica. Soltanto due “acquisti” rispetto al Milan di questa stagione, che sarebbero fondamentalmente il ritorno di Tiémoué Bakayoko e la permanenza di Zlatan Ibrahimovic. Sì, perché nel caso lo svedese rimanesse, sarebbe già un rilevante colpo di mercato per i rossoneri.

2) Il Milan dei giovani, senza grandi acquisti ma con giocatori con potenziale da dimostrare. Qui ci sono numerosi nomi legati a Ralf Rangnick. Una strada che molti tifosi non gradirebbero, non per Rangnick, quanto per gli acquisti, in quanto rischiosa e comunque per nulla vincente per diversi anni. E i rossoneri sono sempre meno competitivi ogni anno che passa.

3) Il Milan dei “sogni”. Non esageriamo, non proprio dei “sogni”. Quello sarebbe ben diverso. Però questa formazione (foto in basso) avrebbe un mix di giovani ed esperti in tutti e tre i reparti. Gli acquisti sarebbero fondamentalmente due (Thiago Silva, e uno tra David Silva e Ivan Rakitic) e la permanenza di Ibra, oltre che quella di Donnarumma e Romagnoli.

Anche in quest'ultimo caso (come tutti del resto), nulla nega che non sia lo stesso Rangnick alla guida sportiva del club di via Aldo Rossi. Le nostre sono opzioni, più o meno credibili, più o meno realizzabili. Vedremo quale sarà il futuro dei rossoneri. E speriamo sia in grado di poter competere per un ingresso in Champions League.