Dal Lecce a Lecce, un girone intero per Pioli: il bilancio

MILAN NEWS – Esattamente un girone fa iniziava l’avventura di Stefano Pioli sulla panchina del Milan.

Era lo scorso 20 ottobre 2019 e i rossoneri pareggiarono 2-2 contro il Lecce di Fabio Liverani. Ora, dopo 3 mesi di stop forzato a causa del Coronavirus, Pioli ricomincerà la sua avventura in Serie A da tecnico milanista proprio contro il Lecce, fuori casa al Via del Mare. Il bilancio, dal punto di vista sportivo e dei risultati, parla di 7 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte nelle 19 partite giocate. Dunque, non è entusiasmante il cammino della squadra del tecnico emiliano. Inoltre, ci sono le pesanti sconfitte subite contro l’Atalanta (5-0) e nel derby contro l’Inter (4-2 dopo che a fine primo tempo di vinceva 0-2).

Ma allargando l’orizzonte, e non soffermandoci solo sui risultati, si può apprezzare la bontà del lavoro dell’ex tecnico fra le altre della Fiorentina. Pioli infatti ha dato un’identità alla squadra (cosa che con Marco Giampaolo non si intravedeva proprio), e ha lanciato giocatori come Ante Rebic e Ismael Bennacer a titolari indiscussi della squadra. Su questi due calciatori, insieme ad altri, il Milan punterà per il futuro prossimo. Inoltre con Pioli è sbocciato anche Theo Hernandez, mentre Hakan Calhanoglu ha fornito una degna continuità di rendimento. Ora non resta che migliorare i risultati in campo per cercare di giocarsi fino in fondo le residue possibilità di riconferma in vista della prossima stagione

A Lecce ricomincerà il campionato del Milan di Pioli. I suoi uomini, che saranno privi dell’infortunato Zlatan Ibrahimovic, dovranno cercare di iniziare con i 3 punti per continuare a coltivare le speranze di Europa League. Il compito del tecnico, in questo sprint finale, sarà anche quello di recuperare al meglio anche altri giocatori della rosa, su tutti Refael Leao e Lucas Paquetà. Gli impegni ravvicinati e la possibilità di effettuare 5 cambi, daranno ai tecnici la possibilità di sfruttare tutta la rosa. In attesa di ricominciare a fare sul serio, Pioli è concentrato sul lavoro quotidiano di Milanello.

