Coppa Italia, Rebic-Leao: la coppia ‘forzata’ che proverà l’impresa allo ‘Stadium’

MILAN NEWS – Come riporta l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, Stefano Pioli si troverà ‘costretto’ a schierare una coppia d’attacco inedita all’Allianz Stadium in Coppa Italia: quella formata da Ante Rebic e Rafael Leao. La squalifica (e l’infortunio) di Zlatan Ibrahimovic non offre di certo ampie soluzioni al tecnico rossonero, che dovrà fare di necessità virtù per cercare l’impresa nella Semifinale di ritorno e conquistare la finale. Oltre all’assenza dello svedese, i rossoneri dovranno fare a meno anche di Theo Hernandez e Samu Castillejo, anche loro squalificati.

Rebic-Leao sarà una coppia inedita perché i due hanno giocato insieme pochissime volte insieme. Inevitabile che l’intesa sia da limare, ma il tempo stringe perché il match avrà luogo tra soli sei giorni. Le importanti defezioni citate in precedenza obbligano il Milan ad adottare soluzioni d’emergenza; in questi giorni Pioli ha utilizzato prevalentemente due moduli: un 4-3-1-2 con Hakan Calhanoglu alle spalle dei due attaccanti, ma anche un 4-3-2-1 con il turco e Lucas Paqueta dietro Rebic, ma la prima soluzione sembra quella più concreta.

I due attaccanti sono legati dall’invisibile filo sui gol in trasferta nel 2020: Leao ha segnato il primo a Cagliari, Rebic l’ultimo al ‘Franchi’ contro la Fiorentina. Coincidenze a parte, l’attacco del Milan ha fatto peggio soltanto rispetto a Udinese, Brescia e Spal, numeri horror che non fanno dormire tranquilli i tifosi. Proprio considerando questo scenario, il Milan si appresta all’esame più difficile con un reparto avanzato totalmente rimaneggiato. La ripresa arriverà quando meno ce lo si aspetta? Alcune volte i paradossi prendono vita, il Milan si augura che anche in questa occasione possa essere così.

