Come cambia il Milan senza Ibrahimovic: quattro opzioni

NEWS MILAN – La ripresa della Serie A post-lockdown sarà complicata e ricca di insidie per tutti, soprattutto per il Milan. Poche ambizioni, classifica complicata e soprattutto l’infortunio di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese aveva fatto la differenza nei primi mesi del 2020, cambiando carattere e mentalità alla squadra.

Il problema di Ibra complica e non poco la ripartenza del Milan, che dovrà fare a meno del suo leader. Il rischio di una ricaduta, soprattutto dovuta alle difficoltà di giocare numerose partite in pochissimo tempo, è terribilmente concreto. E allora vediamo come potrà ovviare Stefano Pioli, considerando che non c’è nessun giocatore in rosa che ha le capacità di un vero numero 9. Gli unici che si avvicinano sono Rafael Leao e Ante Rebic, ma i due insieme sono un’incognita.

Vediamo quattro possibili formazioni che Mister Pioli potrebbe adottare senza Zlatan Ibrahimovic. La prima è quella più naturale con una conferma del 4-2-3-1 utilizzato prima dello stop, ma con la differenza che Ibra sarebbe sostituto davanti da Rebic e Leao esterno sinistro nel ruolo occupato prima dal croato. Tutto il resto confermato.

Opzione 1) Modulo 4-2-3-1: Donnarumma; Conti (Calabria); Kjaer (Musacchio), Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Rebic.

L’altra opzione sarebbe quella di spostare Calhanoglu dalla trequarti, ruolo in cui aveva dimostrato di poter fare bene, accentrando però Leao. Il portoghese più vicino alla porta e allo stesso Rebic.

Opzione 2) Modulo 4-4-2: Donnarumma; Conti (Calabria); Kjaer (Musacchio), Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Rebic, Leao.

Si potrebbe pensare anche ad un 4-3-3, o un 4-3-2-1 che dir si voglia (in base all’atteggiamento che assumeranno gli esterni del tridente), che prevede solo uno tra Leao e Rebic, in modo tale da avere un cambio all’altezza da far subentrare a partita in corso. Nel modulo qui sotto, ci sarebbe anche la possibilità di inserire Lucas Paquetà, troppo spesso messo da parte.

Opzione 3) Modulo 4-3-2-1: Donnarumma; Conti (Calabria); Kjaer (Musacchio), Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer, Paquetà (Bonaventura); Castillejo, Rebic, Calhanoglu.

La quarta (e ultima per il momento) opzione che potrebbe attuare Stefano Pioli è un cambio modulo completo, con il passaggio a una difesa a tre. Possibilità al momento non facilmente percorribile per via dell’infortunio a Leo Duarte, che porta la quantità di difensori centrali disponibili a 4 (Romagnoli, Kjaer, Musacchio e Gabbia). E per adottare con continuità una difesa a 3, per assoluta sicurezza servono almeno 5 centrali in modo da avere ricambi, soprattutto vista la quantità di partite ravvicinate che si dovranno giocare in questo periodo speciale.

Opzione 4) Modulo 3-5-1-1: Donnarumma; Gabbia (Musacchio), Kjaer, Romagnoli; Conti (Calabria), Kessie, Bennacer, Paquetà (Bonaventura), Theo Hernandez; Calhanoglu; Rebic (Leao).

