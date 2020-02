Castillejo-Rebic, da una fascia all’altra: il Milan mette le ali

NEWS MILAN – La vittoria contro il Torino ha la firma dei due esterni di centrocampo: assist di Samuel Castillejo per il gol di Ante Rebic. Da una fascia all’altra, il Milan vince e convince. Guadagna la zona Europa League e guarda avanti. La novità di questo 2020 non è stata soltanto l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic o la cessione di Jesus Suso e Krzysztof Piatek. C’è stato anche il decisivo cambio di modulo, prima 4-4-2, ora un più efficace 4-2-3-1 o 4-4-1-1 che dir si voglia.

Il Milan attacca sugli esterni con qualità e velocità, e scarica verso il centro per sfruttare fisicità e capacità di inserimento dei propri calciatori in zona centrale. Il movimento di Rebic che dall’esterno si accentra e punta verso la porta, non è una novità. Pioli lo chiedeva già a Calhanoglu quando giocava da esterno, ma per caratteristiche il turco non riusciva ad essere altrettanto efficace quanto Rebic. Il croato invece è più a suo agio in questo tipo di movimento. Ne è la prova anche il gol, il primo dei due, segnati contro l’Udinese: in quel caso l’assist arrivò da Andrea Conti.

Il Milan però sta studiando un nuovo modo per far male agli avversari, sfruttando in maniera efficace i propri esterni. Rebic e Castillejo stanno facendo cose superbe. Il “Rebillejo” o il “Castillebic” (fate voi) porta in alto il Milan. La loro prima riserva, probabilmente adattabile anche a sinistra oltre che sulla destra, è Alexis Saelemaekers. Nelle prossime partite, per far rifiatare i compagni, il belga potrà essere molto importante.

Ci si aspetta un importante salto di qualità anche da altri membri della rosa. Oltre ai terzini destri, sia Andrea Conti che Davide Calabria, anche da Rafael Leao e soprattutto Lucas Paquetà che in Milan-Torino ha giocato titolare ma non ha convinto appieno: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android