Calhanoglu trequartista inconcludente: dopo l’infortunio, il nulla

NEWS MILAN – La prestazione di Hakan Calhanoglu è stata negativa in Milan-Genoa. Un gol divorato nel primo tempo, su illuminante assist di Zlatan Ibrahimovic, che poteva cambiare la storia della partita. Il turco spara in faccia a Perin, anziché concludere con maggiore lucidità e precisione.

Sulla trequarti il suo lavoro è determinate, per unire i reparti e creare i presupposti per un veloce recupero palla e ribaltamento del fronte. Tutte situazioni in cui il turco non è riuscito ad incidere. La delusione maggiore però è stata proprio in zona offensiva. Nessuna giocata degna di nota, mai un tiro improvviso provato. È mancata convinzione e imprevedibilità, in una partita che necessitava di entrambe le caratteristiche.

L’infortunio al polpaccio dello scorso gennaio, che lo ha costretto a saltare Milan-Udinese, lo ha fortemente condizionato. Non è un caso che le partite giocate dopo – contro Brescia, Verona e Inter – sono state tutte con prestazioni negative. Il successivo infortunio muscolare all’ileopsoas destro rimediato lo scorso 17 febbraio prima di Milan-Torino, ha fatto il resto. E la partita contro la Fiorentina ne è stata l’ennesima prova. Poi la sosta forzate causa coronavirus, non gli ha permesso di trovare il ritmo gara. E ieri in Milan-Genoa è stato ancora insufficiente nella prestazione.

Ma purtroppo Calhanoglu non è stato l’unico a toppare la partita, e la sconfitta era inevitabile se la maggior parte della squadra gioca senza reali convizioni. Si possono trovare molti alibi, ma a che serve? Il Milan non ha più ambizioni questa stagione. L’obiettivo primario, la qualificazione alla Champions League, non è mai realmente stato alla portata. E la qualificazione diretta alla fase a gironi d’Europa League non è poi così prioritaria.

Se si dovesse cominciare un nuovo progetto da zero, l’Europa League potrebbe essere solo un impedimento. Chissà cosa ne pensa Ralf Rangnick, candidato principale a guidare il Milan la prossima stagione. Ieri il manager tedesco ha negato un accordo con Ivan Gazidis lo scorso dicembre, ma le indiscrezioni che girano da mesi ormai, vanno tutte verso quella direzione.

Intanto ecco le ultimissime news che riguardano il Milan e il suo futuro: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android