Calhanoglu risponde sul campo alle critiche: il turco è in ottima forma

ULTIME NEWS MILAN – Lo strano caso di Hakan Calhanoglu. Oltre ad essere il titolo rivisitato di un famoso film, si tratta dell’effettiva condizione del turco da quando, nel 2017, accettò di vestire la maglia rossonera. Calhanoglu arrivò dal Bayer Leverukusen, perché considerato uno dei trequartisti più talentosi in circolazione. Massimiliano Mirabelli fu subito convinto delle sue qualità e del fatto che avrebbe potuto fare benissimo al Milan. La squadra non fece i risultati sperati e Calhanoglu fece fatica fin da subito ad esprimersi. Il motivo principale fu proprio la collocazione tattica: l’allora Milan di Vincenzo Montella utilizzava il 4-3-3 come modulo di riferimento, un sistema di gioco che non prevedeva il trequartista. Ma il numero 10 si è rimboccato le maniche e si è adattato ai ruoli più disparati.

Per questo motivo, che sia stato 4-3-3, 3-5-2 o 4-3-1-2, Calhanoglu è sempre stato buttato nella mischia da chiunque abbia guidato il Milan in questi anni. Il turco ha fatto di necessità virtù e si è preso il Milan fin da subito. Le sue prestazioni sono state abbastanza altalenanti e non gli hanno mai permesso di aggraziarsi il difficile pubblico rossonero. Sono anche piovuti dei fischi a lui indirizzati, ma se tutti gli allenatori non lo hanno mai tolto dal campo un motivo deve pur esserci.

Ritornando al presente, Calhanoglu è un titolare anche nel 4-4-2 di Stefano Pioli, che lo sta impiegando stabilmente da esterno sinistro di centrocampo. Ma non solo: la sua propensione alla duttilità lo ha portato a giocare anche da centrocampista centrale; un ruolo di certo non suo, ma che ha occupato egregiamente, come testimoniano i tre gol segnati nelle ultime due partite. Basterà tutto questo per conquistare i suoi tifosi? Questo non è dato saperlo, ma è oggettivo che Calhanoglu sia attualmente uno degli uomini più in forma del Milan. Nel Derby rientrerà Ismael Bennacer in regia e l’ex Bayer Leverkusen verrà dirottato nuovamente sulla sinistra. Poco male, perché Calhanoglu ha ormai imparato a giocare contro tutto e tutti. Intanto ecco tutti i precedenti che hanno visto Zlatan Ibrahimovic contro l’Inter, continua a leggere >>>

