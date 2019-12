Calciomercato Milan – Via Calhanoglu? Cifre e impatto a bilancio

CALCIOMERCATO MILAN – Trattative, acquisti e cessioni, inutile negarlo, saranno valutati in base all’impatto a bilancio che avranno: la cifra incassata, l’ingaggio risparmiato e l’eventuale plus/minusvalenza effettuata. E’ anche il caso di Hakan Calhanoglu.

L’avvio di stagione lo ha visto costantemente nell’undici titolare, sia con Marco Giampaolo che con Stefano Pioli, ma nel corso del mercato di gennaio il Milan potrebbe anche decidere di privarsi di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco non è riuscito a cambiare marcia rispetto alle sue prime due stagioni in rossonero e l’interesse di alcuni club (Roma su tutti) potrebbe stuzzicare il Diavolo e invogliarlo ad una cessione del proprio numero 10.

Rinunciare a Calhanoglu potrebbe portare dei benefici economici considerevoli alla causa rossonera, se si considerano il valore a bilancio del trequartista turco (€ 7.991.957) e il suo costo a bilancio per il prossimo semestre (€ 4.851.486). Malgrado il rendimento non proprio impeccabile, è facile ipotizzare che da una cessione di Calhanoglu possa comunque ricavare una cifra superiore agli 8 milioni, cosa che determinerebbe una plusvalenza per le casse del Milan. Alla cifra incassata, poi, andrebbero aggiunti i benefici relativi al risparmio sul secondo semestre della stagione 2019/20 della quota di ammortamento e dell’ingaggio (per un totale – come detto – di € 4.851.486).

Si tratta di cifre importanti, in particolare in ottica Fair Play Finanziario, di cui il Milan deve inevitabilmente tenere conto. L’ipotesi di uno scambio potrebbe addirittura permettere di far lievitare la plusvalenza e garantire al tempo stesso un considerevole taglio dei costi. Ecco perché pensare ad un addio di Calhanoglu, titolare inamovibile fino a questo punto, non è poi così utopistico.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android