Calciomercato Milan – Via Calabria? Cifre e impatto a bilancio

CALCIOMERCATO MILAN – Trattative, acquisti e cessioni, inutile negarlo, saranno valutati in base all’impatto a bilancio che avranno: la cifra incassata, l’ingaggio risparmiato e l’eventuale plus/minusvalenza effettuata. E’ anche il caso di Davide Calabria.

La rinascita di Andrea Conti e le prestazioni tutt’altro che positive sfornate in avvio di torneo hanno fatto sì che Davide Calabria retrocedesse velocemente nelle gerarchie di Pioli fino a sparire completamente dall’undici titolare. Per questo nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare della possibile cessione del terzino cresciuto nel settore giovanile, appetito in particolar modo dal Siviglia.

Dal canto suo, il club rossonero accoglierebbe di buon grado questa soluzione. Questione di vantaggi economici, che potrebbero essere davvero considerevoli. Il fatto che sia cresciuto nel vivaio rende infatti Calabria una preziosa risorsa in termini di plusvalenza. Al 31 dicembre il suo valore netto sarà di appena € 21.428,50 e quindi, in caso di cessione, il guadagno del Milan sarebbe pressoché pieno. La cifra potrebbe aggirarsi sui 12-15 milioni ed aggiungersi così al risparmio su ammortamento e stipendio, in questo caso però inferiore al milione (€ 966.785,50).

Polemiche degli ultimi giorni a parte, l’attaccamento che il calciatore ha dimostrato di avere nei confronti della maglia è indubbio e un rinnovo non è affatto da escludere (le parti si sono già parlate), ma – come dimostrato con Patrick Cutrone – in questo periodo storico il Milan è costretto a fare valutazioni ad ampio raggio, che coinvolgono in larga parte proprio l’aspetto economico. In assenza di segnali di crescita, allora Calabria potrebbe davvero partire e regalare così al Milan, al suo Milan, un introito più che positivo per risanare i conti e sistemare il bilancio.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android