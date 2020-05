Calciomercato Milan – Romagnoli perno della difesa. Chi al suo fianco?

CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro del Milan a livello di allenatore sembra ormai deciso. Tutti gli indizi portano al nome del tedesco Ralf Rangnick. Quello che rimane da decidere sono i componenti della rosa per il prossimo anno. Il calciomercato, in mancanza di partite, si può dire già essere iniziato, anche se effettivamente non è così. Sono tanti i ragionamenti che Ivan Gazidis sta facendo: i più importanti riguardano sicuramente Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic.

Tralasciando da parte questi due giocatori, volevo soffermarmi sul reparto difensivo, e in particolare il ruolo di difensore centrale: la certezza si chiama Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero è ormai un leader della squadra, un centrale affermato in Serie A, ed è pronto per giocarsi le sue carte in nazionale con Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Francesco Acerbi e Gianluca Mancini.

Quello che i tifosi e gli addetti ai lavori si chiedono, è chi giocherà titolare al fianco di Romagnoli nella prossima stagione? L’ipotesi più accreditata è quella di ricorrere al mercato. I nomi più gettonati sono quelli di Kristoffer Ajer del Celtic (per cui nella giornata di ieri si è registrata un’accelerata importante) e di Thiago Silva (rimasto sempre nel cuore dei tifosi anche a distanza di 8 anni da suo addio). Più indietro troviamo il giovanissimo Mohamed Simakan (classe 2000) dello Strasburgo. Fuori portata, per l’alto costo del cartellino, Dayot Upamecano. Non tramonta mai anche l’idea Daniele Rugani della Juventus. Altri nomi che sono circolati intorno all’ambiente Milan per la difesa, sono quelli di Shkodran Mustafi, Chris Smalling e Nikola Milenković: tre nomi dall’usato sicuro ma che difficilmente vedremo in rossonero.

Poi c’è la soluzione interna che prevede il riscatto di Simon Kjaer dal Siviglia, e la conseguente promozione a titolare fisso visto che Mateo Musacchio verrà quasi certamente ceduto. Leo Duarte e Matteo Gabbia non faranno di certo i titolari l’anno prossimo. Per ora tante ipotesi e tanti nomi. Il perno difensivo rimane uno solo in questo momento: Alessio Romagnoli, i cui ragionamenti sul contratto in scadenza nel giugno 2022 dovranno iniziare ad essere affrontati.

Nel frattempo lo stesso Rangnick pare stia già iniziando a pianificare tutto il mercato della squadra insieme all’AD Gazidis. Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓