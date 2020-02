Profiling – Osimhen, Maldini e Boban cercano il nuovo Drogba

CALCIOMERCATO MILAN – Nelle ultime settimane in casa rossonera si parla con insistenza di Victor Osimhen, calciatore classe 1998 del Lille. Il talentuoso attaccante è uno dei profili potenzialmente più interessanti del calcio europeo, visto che su di lui ci sono diverse squadre tra cui il Milan. Scopriamo insieme le caratteristiche del nigeriano.

Nome: Victor James Osimhen

Età: 21 (nato il 29 dicembre del 1998 a Lagos)

Nazionalità: Nigeriana

Squadra: Lille

Ruolo: Attaccante

Piede preferito: Destro

Prezzo: 30 milioni di euro (fonte: trasfermarkt)

CARRIERA E CURIOSITÀ

Osimhen ha vissuto un’infanzia difficile, come tantissimi ragazzi nati e cresciuti in Africa. Il calciatore è cresciuto a Lagos tra lavoretti e partite a pallone con gli amici e i fratelli maggiori. La carriera inizia con le giovanili dell’Ultimate Strikers Academy, ma nel 2016 firma un pre contratto con il Wolfsburg. Compiuti 18 anni, Osimhen si trasferisce in Germania, esordendo in Bundesliga il il 13 maggio 2017. Successivamente viene acquistato dal Charleroi, con cui realizza 13 gol in 24 presenze. Attualmente gioca nel Lille, che ha speso 12 milioni di euro per assicurarsi le sue giocate. L’11 agosto scorso, al debutto in Ligue 1, l’attaccante ha realizzato una doppietta. Il primo gol in Champions invece arriva il 2 ottobre contro il Chelsea.

Per quanto riguarda invece la Nazionale, Osimhen è stato gran protagonista del Mondiale Under 17 nel 2015, visto che con i suoi 10 gol (record di sempre della competizione) ha portato la Nigeria alla vittoria. L’esordio con la Nazionale maggiore è arrivato nel 2017, cioè nell’amichevole contro il Togo. Nell’ultima coppa d’Africa (quella vinta da Bennacer con l’Algeria) la Nigeria è riuscita ad ottenere un prestigioso terzo posto.

