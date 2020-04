Milan, mancano senatori come Ibrahimovic per far crescere i giovani

CALCIOMERCATO MILAN – La politica aziendale dettata dalla proprietà americana Elliott, e messa in atto dal dirigente sudafricano Ivan Gazidis, prevede per il Milan, la formazione di un gruppo giovane con grandi prospettive in modo da valorizzare e accrescere il valore della società.

In questo senso, molto lo farà il discorso sul nuovo impianto di ‘San Siro’ di cui ormai si parla da tanto tempo. Concentrandoci però sul campo, vediamo che la rosa del Milan, ha già un’età media molto bassa (26,3 anni). Quello che manca sono i così detti senatori che aiutino i giovani talenti a maturare più velocemente. Quando si parla di senatori, ci si riferisce a giocatori come Zlatan Ibrahimovic, Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura, che hanno esperienza internazionale e carisma da vendere. Ma nella rosa del Milan vengono considerati della “vecchia guardia”, nonostante la loro giovane età, anche Alessio Romagnoli (25 anni e 181 presenze totali in 5 anni di Milan) e Gianluigi Donnarumma (21 anni e 190 presenze totali in 5 anni di Milan). Di questi 5 giocatori, il solo Romagnoli è sicuro di restare anche l’anno prossimo. Ecco perché le riconferme di Ibrahimovic e Donnarumma sarebbero importanti in una prospettiva di crescita dell’intera rosa. A dare una mano in termini di esperienza potrebbe poi esserci Pepe Reina, che, al termine dell’esperienza all’Aston Villa, in estate tornerà al Milan (anche se, non si sa, se poi rimarrà).

Per costruire una squadra vincente, giovane e frizzante, serve un nucleo di giocatori storici e possibilmente italiani: il famoso “zoccolo duro”, su cui i meno abituati alle forti pressioni derivanti dal giocare con una maglia “pesante” addosso (come è quella del Milan), possano fare affidamento nei momenti di difficoltà.

L’esempio più lampante degli ultimi anni è quello della Juventus che grazie ai senatori Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo, Claudio Marchisio, Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci ha valorizzato, e sta valorizzando ancora, fra gli altri, giovani stelle come Paul Pogba (poi venduto al Manchester United), Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur, Alex Sandro, Merih Demiral, Moise Kean (poi venduto all’Everton). Il tutto, condito da un filotto di scudetti vinti, mai visto prima in Italia.

Gli unici nomi di giovani calciatori italiani che orbitano realmente intorno al Milan sono quelli di Sandro Tonali e Alex Meret. Puntare su ragazzi che conoscano le insidie del nostro campionato e che parlino già la nostra lingua, faciliterebbe il processo di crescita per tornare ai vertici del calcio, che il club di via Aldo Rossi, sta faticosamente tentando di mettere in atto da svariati anni. HA PARLATO L’AGENTE DI UN CALCIATORE ACCOSTATO AL MILAN: ECCO COSA HA DETTO >>>

