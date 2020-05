Calciomercato Milan – Ibrahimovic fra presente e futuro: come stanno le cose

CALCIOMERCATO MILAN – Ormai si sa da tempo che la permanenza di Zlatan Ibrahimovic al Milan per la prossima stagione è decisamente in bilico.

Gli indizi sono iniziati ad arrivare quando Zvonimir Boban ha lasciato il suo posto in dirigenza, e sono continuati ad arrivare in questa quarantena causata dal Coronavirus. Non è un caso che Ibrahimovic non sia ancora tornato a Milano in vista di una ripresa delle attività di allenamento.

Il contratto in scadenza, il clima di incertezza legato alla situazione sanitaria della Lombardia e il braccio di ferro che è in atto fra il club di via Aldo Rossi e il procuratore dello svedese Mino Raiola, sono tutti fattori che potrebbero far sì che Zlatan non torni nemmeno più a Milanello. Non più tardi di due settimane fa, la giornalista di ‘Sveriges Television‘ Jennifer Wegerup, aveva riferito che Ibra non avesse ancora deciso cosa fare nel suo futuro, e che un’eventuale permanenza in rossonero verrà decisa solo all’ultimo.

In questi giorni, non ci sono stati aggiornamenti significativi né per quel che riguarda un esito positivo e né per quel che riguarda un esito negativo, del proseguimento in maglia Milan della carriera di Ibrahimovic. Non è da sottovalutare, la “battaglia” che Mino Raiola e la società stanno “combattendo”. In ballo ci sono Gianluigi Donnarumma, Alessio Romagnoli e Giacomo Bonaventura.

Al giorno d’oggi il calciomercato passa molto dai procuratori, e di sicuro Raiola non molla facilmente. Le ultime news comunque ci dicono che Ibrahimovic prenderà una decisione senza guarda più di tanto l’aspetto economico. Al campione svedese interessa il progetto. La sua volontà è quella di giocare in una squadra che gli permetta di lottare per determinati obiettivi e non navigare poco sopra la metà della classifica.

Il presente, speriamo ancora per poco, è in Svezia con l’Hammarby per gli allenamenti. Il futuro invece, è ancora tutto da scrivere. Ad oggi, il bivio “Ibra sì o Ibra no per l’anno prossimo”, non trova fondamenti sufficienti per sbilanciarsi, né in un senso che nell’altro. Nel frattempo, ecco il piano del Milan per ripartire con gli allenamenti. Per saperne di più clicca qui >>>

