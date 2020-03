Calciomercato Milan – Ibrahimovic deve restare senza se e senza ma

CALCIOMERCATO MILAN – Negli ultimi giorni, dopo la clamorosa frattura tra Ivan Gazidis e l’area tecnica, si parla costantemente del futuro di Ibrahimovic. Il rinnovo dello svedese in un primo momento sembrava essere quasi scontato, ma le cose ora sono completamente cambiate considerando che sono stati appunto Maldini e Boban a volerlo a Milan (lo stesso croato ha svelato un curioso retroscena nel giorno della vigilia di Natale).

Se tutto dovesse essere confermato, Ivan Gazidis avrà la grande responsabilità di convincere Ibrahimovic a rimanere in rossonero, visto che un suo eventuale rifiuto sarebbe disastroso per il dirigente, finito nel mirino della critica da parte dei tifosi. Tutti sanno la volontà da parte di Elliott di acquistare giovani talenti che possano accrescere il valore patrimoniale della società, ma Zlatan ha messo d’accordo tutti, dimostrando di essere ancora un calciatore determinante e decisivo.

Ibrahimovic è necessario per ripartire l’anno prossimo. Lo svedese non solo ha migliorato il rendimento di tanti giocatori presenti in rosa, ma ha anche rivoluzionato l’attacco, che prima del suo arrivo ha fatto davvero fatica. Ripartire senza di lui nella prossima stagione sarebbe sicuramente un passo indietro, anche perchè, un centravanti come lui è difficilmente sostituibile, soprattutto in una situazione in cui la proprietà deve stare attenta con il Fair Play Finanzario. Il suo addio sarebbe l’ennesimo colpo al cuore per i tifosi, che stanno vivendo degli anni molto negativi. Insomma, Ibrahimovic ha dimostrato ancora una volta il suo valore, ma ora tocca a Gazidis fare il tutto possibile per convincerlo a restare: l’esito di questa vicenda è il primo tassello da risolvere in vista della prossima stagione, che si preannuncia molto calda. Intanto un calciatore è pronto a giocare titolare contro il Genoa. Ecco le cinque curiosità su di lui, continua a leggere >>>

