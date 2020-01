Calciomercato Milan – Donnarumma 2020: senza Champions rinnovo incerto, a meno che …

CALCIOMERCATO MILAN – Sarà per barba e capelli da dandy di altri tempi ma i giovani d’oggi sembrano dannatamente più grandi di quanto non siano. Come Gigio Donnarumma, un altro che al look ci tiene e che appare più grande di quello che è. A farlo apparire estremamente più datato, però, non è l’aspetto ma il suo curriculum calcistico. Ad appena 20 anni ha già superato le 150 partite con il Milan. Numeri da capogiro, statistiche che si aggiornano, valutazioni che salgono, soprattutto grazie alle ultime prestazioni.

PUBERTÀ PRECOCE: I RECORD DI GIGIO

Gigio grande lo è diventato presto. Qui la pubertà precoce c’entra poco ma se a 15 anni sei già alto 1.93, tendenzialmente tendono a considerarti adulto sin da subito. Se a tutto questo accompagni un talento limpido ed un uomo coraggioso – e non poteva essere altrimenti – come Sinisa Mihajolivic, si fa presto ad essere buttati nella mischia. Il 25 ottobre 2015 resterà nella storia di Gigio e della Serie A: esordio a 16 anni e 8 mesi contro il Sassuolo. Sono passati quattro anni, sono cambiati giocatori, allenatori e dirigenti ma lui è rimasto, subendo pressioni e critiche che avrebbero steso il più affermato dei campioni. Come l’aria pesante respirata nell’estate del 2017. Europeo Under 21 alle porte, rinnovo in bilico e pioggia di insulti, sino al soprannome appioppatogli da qualche tifoso deluso: “Dollarumma”. All’epoca fu braccio di ferro tra il suo procuratore, Mino Raiola, e Massimiliano Mirabelli. Braccio di ferro vinto grazie alla volontà del portierone, fortemente deciso a restare in rossonero. Sicuramente i 6 milioni di euro offerti devono avere aiutato. Circa due anni dopo, accumulati svariati record di precocità, qualche passaggio a vuoto ed un posto in nazionale conquistato, lo scenario è simile ma diverso.

OSTACOLI DEL CUORE (ROSSONERO): RINNOVERÀ?

Gigio, abituato ad affrettare i tempi, adesso è un giovane uomo, affermato e riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori portieri del presente e del futuro. L’età non conta solo fuori dal mondo del calcio. Sul rettangolo di gioco, al contrario, è fondamentale, come le scelte da prendere. A 20 anni, con la voglia di vincere e mezza Europa che ti cerca, non puoi permetterti di sbagliare. Il rinnovo, quest’anno più che mai, passa dai risultati di squadra. Con un contratto in scadenza nel 2021, riuscire a tenerlo senza Champions diventerebbe più che complicato. Raiola si è arreso una volta, difficile lo faccia ancora. A meno che, ancora una volta, l’impeto dei giovani vinca la fredda ragione. Il vecchio cuore rossonero se lo augura: il 2020 sarà uno snodo fondamentale per capire cosa farà da grande il Milan e cosa farà lui, Donnarumma: rinnovo o cessione? Due strade opposte, ma inevitabili: aspettare oltre, con l’avvicinarsi della scadenza contrattuale sarebbe pericolosissimo e dannoso. Un’ipotesi da non prendere nemmeno in considerazione.

(di Luca Villari)

