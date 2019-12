Calciomercato Milan – Centrocampo: Chi sarà il nuovo ‘Mister X’?

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan ha puntellato l’attacco e si appresta a puntellare la difesa. Ma il centrocampo? Dopo aver sistemato il reparto offensivo acquistando Zlatan Ibrahimovic, e dopo aver (quasi) raggiunto l’accordo con il Barcellona per il centrale difensivo Jean-Clair Todibo, il Milan vorrebbe rafforzare il centrocampo per dare più opzioni a Stefano Pioli.

Il discorso legato alla mediana però, resta piuttosto complicato. Tanti, tantissimi dubbi e poche certezze. Il discorso vale sia in entrata che in uscita, con Zvonimir Boban e Paolo Maldini costretti a vendere prima di acquistare qualcuno. Il discorso però è il medesimo, chi cedere? E a quanto?

I nomi in entrata sono quelli che circolano da diverse settimane, evidentemente però i nomi non convincono. La pista che porta a Nemanja Matic è stata direttamente smontata dall’area sportiva rossonera, proprio quando il giocatore attualmente al Manchester United sembrava vicino. Stanislav Lobotka, altro giocatore su cui avevano messo gli occhi i dirigenti del Milan, sembrerebbe accasarsi al Napoli. Infine c’è Sander Berge, centrocampista del Genk su cui sono stati fatti diversi sondaggi.

Insomma, le alternative sono poche e a quanto pare non all’altezza. Ecco che quindi il Milan rimarrebbe cosi, anche perché Lucas Paquetá potrebbe restare, cosi come Frank Kessié. Aprendo il capitolo cessioni infatti la trattativa che vede il brasiliano al PSG non decolla, con il Milan che non vuole fare una minusvalenza e con Leonardo che non ha ancora superato i 30 milioni richiesti per il giocatore. Kessié è stimato da diversi club, soprattutto di Premier League, ma ancora non sono arrivate offerte concrete.

Milan che dunque potrebbe rinviare alla prossima estate il capitolo centrocampo, chiudendo la stagione con gli effettivi già presenti in rosa. Basterà per raggiungere gli obiettivi richiesti ? A differenza delle scorse settimane, il Milan ha aggiunto al suo roster Ibrahimovic, che come tutti sappiamo oltre ad essere un bomber implacabile, è in grado di apparecchiare la tavola ai propri compagni in modo delizioso.

Chiedere ad Antonio Nocerino, che nella stagione 2010/2011 mise a segno 10 reti, Ibrahimovic ben 28. Chi dei centrocampisti attualmente al Milan, diventerà il nuovo ‘Mister X‘? Il campo risponderà. Intanto Mino Raiola, agente di Ibrahimovic, ha spiegato perché lo svedese ha voluto far ritorno al Milan: continua a leggere >>>

