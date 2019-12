Calciomercato – Gennaio a risparmio, spese al – 82% rispetto all’estate

CALCIOMERCATO MILAN – Il mercato invernale è ormai alle porte. Secondo i dati del Fifa TMS, il Fifa Transfer Matching System che monitora ogni mese i movimenti dei giocatori, nel mercato invernale ci sono meno giro d’affari e meno operazioni. Nel dettaglio, dal 2011 al 2019 i club italiani, francesi, inglesi, spagnoli e tedeschi hanno speso 4,49 miliardi di dollari nella sessione invernale. Una cifra che è cresciuta nelle ultime stagioni, salvo crollare la scorsa annata.

Nell’ultima sessione di gennaio sono stati spesi 642 milioni di dollari, in netto calo rispetto al 2018. Cifre decisamente diverse rispetto al mercato estivo, dove le big spendono la maggior parte dei propri soldi, data anche la maggiore lunghezza della sessione di mercato. dal 2011 al 2019 secondo i dati della Fifa i campionati top 5 non sono mai andati sotto il miliardo di dollari in acquisti, superando quota 4 miliardi di dollari anche nella sessione estiva 2019 e spendendo in totale 24,6 miliardi di dollari.

Complessivamente, in inverno si spende l’81,8% in meno rispetto al mercato estivo, con una percentuale che negli ultimi anni è andata dal 71,8% del 2011 all’86,3% del 2016. Numeri che ovviamente si riflettono anche nel numero di operazioni in entrata concluse. In totale, nel mercato di gennaio sono state realizzati 4.146 acquisti da parte dei club dal 2011 al 2019, il 66,7% in meno dei 12.469 acquisti conclusi nelle sessioni estive.

