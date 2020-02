Calabria, errori alle spalle? Il Milan crede in te

NEWS MILAN – Un’altra sfida contro la Juventus, la seconda stagionale, dà fiducia al nostro terzino destro. Prima era toccato ad Andrea Conti allo Stadium nel match d’andata di campionato, ora a Davide Calabria nell’andata della semifinale di Coppa Italia. In entrambe le partite, i due terzini destri si sono comportati bene nonostante dovessero affrontare un certo Cristiano Ronaldo.

Ma una partita non fa primavera, Calabria deve lavorare ancora tanto per mettersi alle spalle i disastri degli ultimi mesi. Il Milan ha fiducia in lui, sà bene che il clamoroso calo di rendimento di questi mesi non è normale. Non può essere il vero Calabria, quello visto nelle disastrose partite tra novembre e dicembre 2019. Contro il Torino domani sera a San Siro, nel posticipo che chiude la 24.a giornata di Serie A, avrà una chance importante. Giocherà titolare, anche per via della squalifica di Andrea Conti rimediata nel derby.

Secondo gli schemi di Stefano Pioli, che ormai da mesi sono molto simili per quanto riguarda la difesa, Calabria dovrà attaccare solo in determinati momenti. Non può stare in costante proiezione offensiva, perché la licenza offensiva perenne è di Theo Hernandez sulla fascia opposta. Calabria dovrà fare bene entrambe le fasi, stando attento a non farsi beffare alle spalle qualora non arrivasse in tempo il raddoppio di Castillejo o Kessie. Sarà fondamentale per lui iniziare bene il match, in modo da poter avere da subito il supporto dei propri tifosi. Intanto in Milan-Torino, ci si aspetta anche un exploit da parte di altri due rossoneri, seppur partiranno dalla panchina: vota il sondaggio >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android