Bonaventura, che ti succede? Il rinnovo al momento sembra molto difficile

ULTIME NEWS MILAN – Se si parla di giocatori copertina del Milan degli ultimi anni, non si può non pensare a Giacomo Bonaventura. Il centrocampista è arrivato in rossonero nella stagione 2014/2015 e rappresenta ormai un simbolo delle difficoltà recenti del Diavolo. Ma nelle difficoltà Bonaventura ha sempre dimostrato di essere un trascinatore e un punto di riferimento per la squadra. Già nella prima stagione, diventa un titolare inamovibile di un Milan che finisce la stagione al decimo posto. Ma le sue prestazioni sono sempre eccellenti e i suoi numeri lo confermano: 7 gol e 4 assist all’attivo.

Gli anni a venire non fanno che cementare la certezza che Bonaventura sia uno dei giocatori al quale gli allenatori non rinunciano mai. La sua duttilità tattica gli permette sempre di trovare posto nell’undici titolare, grazie anche ad una qualità non troppo comune nelle rosa del Milan. Ma l’esplosione definitiva arriva nella stagione 2017/2018, quando ‘Jack’ supera il suo record di reti segnate, timbrando il cartellino per ben 8 volte. L’anno successivo, però, la sfortuna decide di accanirsi contro di lui e lo costringe ad uno stop forzato per l’intero campionato.

Bonaventura è rientrato in campo già in estate, ed ha subito avuto la considerazione di Marco Giampaolo, che ha sempre aspettato con ansia il suo ritorno a pieno regime. L’avvento di Stefano Pioli è coinciso con il vero rientro del numero 5 rossonero, che ha avuto un impatto straordinario fin da subito. Due gol nelle prime tre partite hanno fatto subito sorridere i tifosi, entusiasti del fatto che il ‘tuttofare’ milanista fosse finalmente tornato per aiutare la squadra. E invece sembra che il tutto abbia rappresentato soltanto un’illusione: dopo questo breve periodo, Bonaventura ha avuto una flessione decisamente preoccupante dal punto di vista delle prestazioni. E non c’entra la condizione fisica, ma pare che il tutto sia da ricondurre ad una condizione mentale non al top.

Il suo contratto, infatti, è in scadenza il prossimo giugno, ma ancora non ci sono in programma incontri per discutere del suo rinnovo. Bonaventura, quest’anno, compirà 31 anni, e la politica dei giovani della società potrebbe metterlo da parte. Se poi si ci mettono di mezzo il cattivo rendimento, il dubbio potrebbe diventare realtà senza troppi rimpianti. Al momento la situazione vedrebbe allontanare uno dei punti di riferimento della squadra, ma ancora niente è deciso. Bonaventura sa come far cambiare idea ai piani alti del Milan, la decisione spetta a lui, ma non del tutto. Ecco perché il suo futuro è più nebuloso che mai. Intanto ecco le parole di Alberto Zaccheroni che parla delle difficoltà del Milan del momento, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android