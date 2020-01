Bennacer, una crescita esponenziale: Pioli non può rinunciare a lui

NEWS MILAN – L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic e il passaggio al 4-4-2 ha probabilmente distolto l’attenzione da una crescita evidente. Quella di Ismael Bennacer. L’ex Empoli, passo dopo passo, si è preso il centrocampo del Milan, diventando uno degli inamovibili di Stefano Pioli.

Eppure l’inizio non è stato dei migliori. Marco Giampaolo, infatti, ha preferito Lucas Biglia, e in più la prestazione di Bennacer contro la Fiorentina è stato un autentico disastro, avendo provocato tra l’altro due rigori per la squadra viola. L’algerino però non si è perso d’animo, consapevole delle sue qualità, e alla fine ha avuto ragione lui: il centrocampista ora è inamovibile, in quanto è uno dei pochi in questo momento in rosa ad abbinare qualità e quantità.

In Coppa Italia contro la Spal è arrivato un bellissimo assist per Piatek, ora non resta che trovare il primo gol con la maglia rossonera. Certo, quello di fare gol non è certo il compito richiesto a Bennacer, ma il calciatore ha comunque dimostrato di possedere un buon tiro dalla buona distanza. Di sicuro stiamo parlando di un acquisto azzeccato da parte di Paolo Maldini, che si è assicurato un giocatore che ha ancora ampi margini di miglioramento e che ricordiamo è stato eletto come miglior calciatore della Coppa D’Africa, vinta la scorsa estate con l’Algeria. Un trofeo importantissimo per la sua carriera, ma siamo solo all’inizio: Bennacer non ha nessuna intenzione di fermarsi. Intanto ecco l’obiettivo del club rossonero per la difesa, continua a leggere >>>

