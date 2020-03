Begovic: esordio sfortunato, ma che record in Milan-Genoa

NEWS MILAN – Asmir Begovic è arrivato lo scorso gennaio al Milan al posto di Pepe Reina, andato all’Aston Villa in quanto avrebbe avuto maggiori chance di giocare da titolare. Begovic dopo un primo periodo di adattamento, mai utilizzato, ha fatto il suo esordio nella ripresa di Fiorentina-Milan. Ha fatto due ottimi interventi, e per poco non ha parato il rigore nel finale: miracolo soltanto sfiorato.

Poi, dopo il primo rinvio, ha esordito da titolare in Milan-Genoa, ultimo match giocato prima dell’emergenza coronavirus in Serie A. Altra partita sfortunata per il portiere di proprietà del Bournemouth. Non solo senza i propri tifosi, ma ha anche subito due gol e perso la partita. Una sfida comunque strana, nella quale Begovic si è comunque distinto per un particolare record non proprio scontato: secondo le statistiche, ha fatto registrare il 100% dei passaggi riusciti. Una statisticha davvero niente male per il portiere, che resta comunque una magra consolazione per l’esordio non proprio indimenticabile con il Milan.

Ma in questo momento di crisi causa coronavirus, il calcio giocato lascia il tempo che trova, purtroppo. Il prosieguo del campionato è altamente incerto. Proprio Begovic ha recentemente commentato la situazione vigente, nuova per lui e per tutti, chiaramente. Prima sull’ultima partita, Milan-Genoa, giocata: “Giocare senza tifosi contro il Genoa non è stata una bella esperienza: non ci siamo nemmeno divertiti”.

Poi sull’emergenza coronavirus ha dichiarato: “Il tutto è successo così in fretta. Siamo passati dal giocare normalmente, a giocare a porte chiuse, e poi a non giocare del tutto”. E infine una proposta insolita ma per certi versi interessante, per chiudere la stagione in fretta, nei tempi previsti: “Potremmo fare una specie di festival del calcio. Sei o sette settimane con partite ogni sera, riaccendendo così la passione e il divertimento nei tifosi”. Begovic sarà disposto ad accettare le ultime situazioni in tema coronavirus che verranno proposte dai club all’AIA? I dettagli >>>

