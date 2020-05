Allenatore Milan – Pioli, addio scontato? Un film già visto ai tempi dell’Inter

MILAN NEWS – L’edizione odierna di ‘Tuttosport’ ha fatto il punto sul possibile addio di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero è costretto a convivere con le voci insistenti che vogliono l’approdo di Ralf Rangnick sulla panchina del Milan per il prossimo anno. Ma se proprio si vuole trovare un lato positivo a questa vicenda, si può ricordare che l’ex Fiorentina ha subito lo stesso tipo di trattamento quando vestiva i panni di allenatore dell’Inter. Pioli, suo malgrado, ha già assaggiato sulla propria pelle questo tipo di trattamento, che di certo non ha facilitato il suo lavoro in nerazzurro.

Sono passati tre anni quando i rumours di Antonio Conte e Luciano Spalletti iniziarono a circolare nell’ambiente Inter. Pioli era subentrato per correggere il tiro dopo un inizio disastroso targato Frank De Boer. Guardando i numeri non si può dire di certo che abbia fatto male. Da novembre in poi l’Inter di Pioli riuscì ad arrivare addirittura a ridosso della zona Champions League prima del pareggio disgraziato contro il Torino che fece scivolare i nerazzurri a -8 dal Napoli. Da lì in poi, complici le voci sopra citate, sia lui che i calciatori staccarono la spina, non raggiungendo nemmeno i preliminari di Europa League.

Impossibile non trovare delle importanti analogie con il presente. I contatti tra il Milan e Rangnick sono cosa nota e nei giorni scorsi sono stati confermati anche dal tedesco stesso. Pioli ha fatto molto bene in questi mesi rossoneri, trovando la giusta quadra dopo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Il problema adesso è quello di scoprire se la squadra avrà intenzione di seguirlo fino in fondo, consapevole del rischio di non trovarlo il prossimo anno. L’esperienza all’Inter è stata a dir poco disastrosa, che possa ripetersi al Milan è un dato di fatto.

Quale sarà invece il futuro di Maldini? I senatori rossoneri la pensano così, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓