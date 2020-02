A caccia di gioie: Milan-Juventus e l’attesa dei tifosi rossoneri

NEWS MILAN – Quando cambierà il corso della storia per questo Milan? Da troppi anni i tifosi soffrono. E con la Juventus i risultati sono lampanti, non si vince da troppo tempo. L’ultima vittoria nei 90 minuti risale addirittura al 22 ottobre 2016, quando a San Siro finì 1-0 con gol decisivo di Manuel Locatelli. L’ultima gioia in ordine cronologico in un Milan-Juventus risale sempre a quel 2016, quando a dicembre, a Doha, si giocò la Supercoppa Italiana. Finì 1-1 dopo i tempi supplementari, poi vinsero i rossoneri ai calci di rigore.

Dopo quel periodo, solo sconfitte tra campionato e Coppa Italia. Tremenda quella in finale nel 2018, con Gennaro Gattuso in panchina: all’Olimpico finì 4-0 per i bianconeri. Purtroppo il ciclo del Milan è finito da tempo, coincidendo con l’inizio di quello della Juventus. Inutile andare a ricordare le disfatte e le polemiche dell’ormai lontano 2012. Ma resta il fatto che ad oggi il divario è esagerato. E in questi anni le gioie rossonere contro i bianconeri sono state vicine al nulla cosmico.

Il Milan però ha voglia di cambiare la storia, farà di tutto per approfittare del momento non straordinario della Juventus di Maurizio Sarri. Al fianco dei rossoneri ci saranno i numerosi tifosi che ancora una volta sono accorsi a San Siro per trascinare la propria squadra. In questa stagione non è particolarmente giovato il supporto del pubblico, ma questo è il primo big match con Zlatan Ibrahimovic che si gioca in casa. Stefano Pioli e tutta la squadra sa bene che domani ci si gioca molto, se non tutto, di questa stagione: continua a leggere >>>

