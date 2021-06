Europei 2021 – Italia-Svizzera, probabili formazioni: le scelte dei due tecnici

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Italia-Svizzera, seconda giornata del girone A di Euro 2020

L'Italia, rispetto alla gara contro i turchi, dovrebbe cambiare un solo elemento. Andiamo però con ordine. In porta Donnarumma; in difesa Di Lorenzo (al posto dell'infortunato Florenzi), Bonucci, Chiellini e Spinazzola. A centrocampo Barella, Jorginho e Locatelli. In attacco Berardi, Immobile e Insigne.