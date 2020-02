Verso Spal-Juventus: 1000 partite in carriera per Cristiano Ronaldo

NEWS JUVENTUS – Cristiano Ronaldo si appresta a giocare la partita numero 1000 in carriera fra i professionisti.

Lo farà sabato alle ore 18:00 a Ferrara contro la SPAL allo stadio ‘Paolo Mazza‘. Cristiano Ronaldo mai in carriera ha giocato in questo stadio visto che nella passata stagione aveva saltato la trasferta emiliana per riposare. Quest’anno ci sarà, e vorrà festeggiare al meglio il traguardo che si appresta a raggiungere.

Ecco nel dettaglio tutte le presenze raggruppate per squadra e le reti messe a segno fin qui dal portoghese:

Sporting Lisbona B: 2 presenze, 0 gol

Sporting Lisbona: 31 presenze, 5 gol

Manchester United: 292 presenze, 118 gol

Real Madrid: 438 presenze, 450 gol

Juventus: 72 presenze, 52 gol

Portogallo: 164 presenze, 99 gol

Totale: 999 presenze, 724 gol

