Verso Milan-Torino: con Fabbri l’ultimo incrocio fu denso di polemiche

NEWS MILAN – Milan-Torino di domani sera sarà arbitrata da Michael Fabbri. Nulla di male sembrerebbe, un arbitro come un altro direbbero i più. Invece non è così, Fabbri torna a incrociare il Diavolo dopo Juventus-Milan del 6 aprile 2019 finito con aspre polemiche. Quasi un anno lontano dai colori rossoneri per il fischietto di Ravenna che in quella partita ne combinò di tutti i colori.

Al 35esimo, poco prima del vantaggio del Milan di Gennaro Gattuso con Krzysztof Piatek, che arriva al 39esimo, Hakan Calhanoglu va via sulla destra e crossa verso il centro dell’area di rigore, ma Alex Sandro intercetta la palla con un braccio. Dopo l’on field review (al VAR c’é Gianpaolo Calvarese), Fabbri fa ripartire da calcio d’angolo non concedendo un penalty solare al Milan.

Nel secondo tempo al minuto 59 arriva il fallo da rigore di Mateo Musacchio su Paulo Dybala. In quest’occasione niente VAR: dal dischetto va lo stesso argentino che non sbaglia battendo Pepe Reina. A quel punto la partita continua in maniera molto nervosa. La Juve segna il 2-1 con Moise Kean al minuto 84. Altro episodio discutibile si concretizzò all’86esimo quando a seguito di un corner, Mario Mandzukic scalcia Alessio Romagnoli e poi litiga con Piatek accorso in difesa del suo capitano. Il croato viene solo ammonito.

Nel post gara l’allora DS del Milan Leonardo definì Fabbri, in maniera fin troppo garbata, inadeguato. Ne seguirono giorni di polemiche molto intense che i tifosi milanisti non hanno dimenticato visto che poi a fine campionato, i punti persi in quella partita, risultarono decisivi ai fini della non qualificazione in Champions League del Milan.

Se vuoi conoscere il bilancio complessivo dell'arbitro Fabbri sia con il Milan che con il Torino, continua a leggere>>>

