Verso Milan-Genoa: nel 2015 l’ultima vittoria esterna del Grifone

NEWS MILAN – Domenica alle ore 12:30 si giocherà Milan-Genoa e come tutti sappiamo, la partita sarà giocata a porte chiuse. Dando uno sguardo agli ultimi 10 precedenti fra le due squadre giocati a Milano, ci rendiamo conto che la situazione è nettamente in favore dei rossoneri.

Il Genoa, dal 2010 ad oggi, nel ‘San Siro‘ milanista ha attenuto la miseria di 5 punti, con l’ultima – e unica vittoria della decade – che risale a quasi 5 anni fa. Era il 29 aprile 2015 quando il Genoa di Gian Piero Gasperini espugnava il ‘Meazza‘ con una vittoria per 1-3 sul Milan di Filippo Inzaghi.

In quell’occasione, le reti del ‘Grifone‘ furono messe a segno da Andrea Bertolacci (che la stagione successiva venne acquistato dal Milan), da M’Baye Niang (che era di proprietà del Milan in prestito al Genoa) e da Iago Falque su rigore nel finale di gara.

Proprio in vista di Milan-Genoa, le condizioni di Gianluigi Donnarumma non sono delle migliori. Per saperne di più continua a leggere>>>

