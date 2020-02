Verso Inter-Milan: maglia nerazzurra con patch speciale per Wuhan (FOTO)

NEWS MILAN – Maglia con patch speciale per i nerazzurri in Inter-Milan. L’annuncio è arrivato direttamente dal club tramite i propri profili social. Sulla spalla destra, i giocatori avranno un simbolo di solidarietà e vicinanza alla popolazione cinese che sta lottando contro il Coronavirus. Messaggio rivolto in particolare ai cittadini di Wuhan, dove il virus si è sviluppato.

Questo il comunicato ufficiale dell’Inter sul proprio sito: “Siamo con voi, siate forti! È il messaggio che Inter manda alla città di Wuhan e a tutta la popolazione cinese in questo momento di particolare difficoltà a causa dell’epidemia di Coronavirus. Nel #DerbyMilano Inter scenderà in campo con una particolare patch con la scritta “FORZA CINA”.

Il messaggio “Today and always. Together as a team. Forza Wuhan” sarà presente anche a San Siro in diverse zone dello stadio. Negli scorsi giorni il presidente Steven Zhang e Inter hanno donato 300mila maschere per uso medico a Wuhan. Il Gruppo Suning ha prestato supporto ai soccorsi sin dall’inizio dell’emergenza, con servizi di spedizione gratuiti e donazioni di prodotti importati dall’estero a ospedali e istituzioni locali”.

