Uefa Champions League, ricordo amaro per il Milan: la parata di Dudek nel 2005

ULTIME NEWS MILAN – La UEFA Champions League, attraverso il proprio profilo Twitter, ha voluto ricordare la maledetta finale del 2005 tra Milan e Liverpool. I rossoneri, in vantaggio di tre reti all’intervallo, si fecero rimontare dai ‘Reds’, che poi vinsero il trofeo ai calci di rigore. Prima di tutto ciò ci furono i supplementari, dominati dal Milan, che però non riuscirono a superare la resistenza degli avversari. Il video in questione ricorda al Diavolo una delle parate più incredibili della storia del calcio, cioè quella di Jerdzy Dudek su un tiro di Andriy Shevchenko a botta sicura. Eccolo.

