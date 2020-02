Tottenham, Bergwijn subito in gol all’esordio in Premier League

NEWS DALL’ESTERO – Chissà se Steven Bergwijn per il Milan sarà un rimpianto oppure no. Quello che è certo che il giocatore è andato subito in gol al debutto con la nuova maglia. Il calciatore, che a lungo è stato un obiettivo di mercato del Milan, si è appena trasferito al Tottenham di José Mourinho.

Per l’esterno olandese ieri è arrivato il debutto con la maglia degli ‘Spurs‘. Schierato subito titolare dal tecnico portoghese, Bergwijn ha siglato il gol del vantaggio nell’importante sfida interna vinta 2-0 contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Con questi 3 punti il Tottenham si rilancia in classifica portandosi a meno 4 dalla zona Champions. Anche nel Milan ha esordito un nuovo acquisto. Ecco di chi si tratta … continua a leggere>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android