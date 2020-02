Serie A – Milan unica big con il saldo rigori negativo

NEWS MILAN – C’è un dato alquanto curioso che riguarda il Milan in questa stagione: è l’unica fra le prime 7 in classifica in questo momento ad avere il saldo dei rigori – a favore e contro – negativo.

Sono 4 le massime punizioni concesse a favore dei rossoneri mentre sono 6 quelle contro. Ecco il dato completo sul bilancio dei rigori che riguarda anche le altre big della Serie A:

Squadra Favore Contro Differenza

Lazio 14 3 +11

Atalanta 8 4 +4

Inter 7 3 +4

Roma 9 6 +3

Juventus 8 8 0

Napoli 4 4 0

Milan 4 6 -2

C’è un’altra statistica, però, che, finalmente, fa sorridere i rossoneri dopo che, nel 2019, la squadra aveva palesato più di qualche problema. Per scoprire di che cosa si tratta, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android