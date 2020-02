Serie A – Milan-Torino 1-0: i numeri del match di ‘San Siro’

NEWS MILAN (fonte: acmilan.com) – Milan-Torino 1-0: il Diavolo torna al successo in campionato dopo 2 partite senza i 3 punti, sale al sesto posto della classifica alla pari di Hellas Verona e Parma, grazie al quinto gol in Serie A di Ante Rebić. Di seguito, nel dettaglio, le statistiche maturate dal posticipo della 24^ giornata.

1 – Il Milan ritrova la vittoria contro il Torino in Serie A; mancava dall’agosto 2016;

2 – Il Milan è rimasto imbattuto per nove gare interne di fila in tutte le competizioni per la prima volta dal gennaio 2017, e anche in quel caso la nona partita fu contro il Torino;

3 – Il Milan è rimasto imbattuto per sei partite interne di Serie A per la prima volta da ottobre 2018;

4 – Considerando tutte le competizioni, il Milan ha trovato il gol per nove partite di fila, record per i rossoneri dall’ottobre 2018 (11);

5 – Rebić ha realizzato il 50% dei gol del Milan in Serie A nel 2020 (5/10);

6 – Rebić ha preso parte a sette gol degli ultimi 13 gol del Milan in tutte le competizioni, dopo non aver messo lo zampino in alcuno dei precedenti 21 stagionali dei rossoneri;

7 – Rebić ha segnato cinque gol nelle ultime cinque presenze di Serie A, dopo aver realizzato solo due reti nelle precedenti 26 gare giocate nella competizione.

