Serie A – Milan primo per numero di porte inviolate ottenute

NEWS MILAN – C’è un dato positivo che conforta tutto il Milan: quello dei clean sheets finora ottenuti in questa Serie A 2019/2020.

Nonostante il passaggio di consegne da Marco Giampaolo a Stefano Pioli, la solidità difensiva in questa stagione non è andata persa e si conferma un punto di forza della squadra. A parte le gravi sbandate contro l’Atalanta (5 gol subiti) e contro l’Inter nel derby di ritorno (4 gol subiti), i rossoneri non hanno mai sofferto più di tanto in difesa nel corso della stagione e sono riusciti a mantenere inviolata la propria porta per ben 9 volte.

In questa speciale classifica il Milan è primo al pari del neo promosso Hellas Verona di Ivan Juric. A seguire, con 8 clean sheets ottenuti, troviamo Lazio, Udinese, Inter e Juventus. A quota 7 invece c’è la Sampdoria. Grande merito per questo dato va riconosciuto a Gianluigi Donnarumma e al capitano Alessio Romagnoli.

Il primo è ormai un portiere affermato che da anni sta giocando ad alti livelli, mentre il secondo è diventato un difensore centrale solido e maturo che quest’anno non ha ancora saltato un minuto di gioco. Per forza di cose, il Milan dovrà continuare a puntare su di loro per il futuro. Nel frattempo per sapere cosa sia successo ieri sera a Mateo Musacchio nella partita contro il Torino continua a leggere>>>

