Serie A – Classifica dei tiri in porta: ecco come si colloca Calhanoglu

NEWS MILAN – Come sottolineato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il fantasista Hakan Calhanoglu, classe 1994, turco che gioca nel Milan dal 2017, è il calciatore rossonero ad aver tirato più in porta nell’intero campionato di Serie A 2019-2020.

Calhanoglu, infatti, ha tentato la conclusione a rete 50 volte: in 28 occasioni la palla è finita nello specchio, in 22 circostanze fuori dallo specchio della porta. Delle 28 conclusioni in porta, soltanto 3, ovvero il 10,7% è finito in rete, alle spalle del portiere avversario.

Con i suoi 50 tiri totali, comunque, Calhanoglu è anche il secondo calciatore dell’intero torneo di Serie A ad aver tirato di più, dietro Luis Alberto della Lazio, che, in stagione, può vantare 4 reti segnate contro le 3 del turco. Calhanoglu, in gol contro Brescia, Lecce e Hellas Verona, tutte e tre le volte a ‘San Siro‘, ha infilzato su punizione (deviata) soltanto gli scaligeri.

Strano ed inusuale per uno come lui che, nel decennio 2010-2020, con 12 gol in totale, si era configurato come uno specialista dei calci di punizione. Calhanoglu non sarà tra i calciatori del Milan acquistati in epoca ‘cinese’ che saranno tagliati dal club di Via Aldo Rossi: scopri chi sono, invece, tutti gli altri cliccando qui >>>

