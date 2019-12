Serie A: chi sono gli instancabili delle prime 17 giornate?

NEWS SERIE A – Sono stati schierati dal primo minuto e mai sostituiti dalla prima giornata. Dall’Inter al Brescia, sono 17 gli stakanovisti che finora non hanno perso un minuto in queste prime 17 giornate di Serie A. Ben 10 sono portieri, da Ionut Radu a Gabriel, poi troviamo difensori e attaccanti. Nella speciale lista mancano i centrocampisti.

La difesa è protagonista: troviamo Milan Skriniar, il leader della difesa dell’Inter, miglior retroguardia del campionato con 14 gol subiti. Da un difensore centrale a un altro, Alessio Romagnoli è l’unico rossonero ad aver giocato tutte le partite di Serie A in questa stagione. Chiaro segnale della sua centralità nel progetto Milan.

Altro protagonista di questa lista speciale di giocatori è Armando Izzo, difensore del Torino. Walter Mazzarri ha affidato le chiavi della retroguardia granata al classe ’92. Spostandoci a Firenze troviamo Nikola Milenkovic, giocatore che ha sempre fatto parte della retroguardia schierata da Vincenzo Montella, nonostante il difficile momento vissuto dalla squadra.

Per quanto riguarda i terzini, il primo è il giallorosso Aleksandar Kolarov, fra i principali protagonisti della Roma di Paulo Fonseca; il secondo è Stefano Sabelli, difensore del Brescia, che nonostante gli avvicendamenti in panchina da inizio stagione è riuscito a mantenere il suo posto sempre in campo.

L’unico attaccante sempre titolare in Serie A finora è Joao Pedro, riferimento offensivo del Cagliari formato Europa di Rolando Maran. Il brasiliano classe ’92 è già in doppia cifra: 11 gol in 17 presenze. Tutte dal primo minuto e senza mai essere sostituito. Intanto sul fronte mercato il Milan pensa anche alle cessioni, per scoprire chi sono i partenti continua a leggere >>>

