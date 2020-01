Serie A – Cagliari-Milan: 10 curiosità sulla sfida della ‘Sardegna Arena’

NEWS MILAN (fonte: acmilan.com) – Quest’ultima giornata del girone di andata vede i rossoneri scendere in campo in trasferta alla ‘Sardegna Arena‘ per Cagliari-Milan.

Dopo il pareggio casalingo contro la Sampdoria, la squadra di mister Stefano Pioli cerca i primi tre punti dell’anno in uno stadio che ha sempre portato fortuna ai rossoneri, i quali hanno collezionato – su 37 gare di campionato a Cagliari – 15 vittorie rispetto alle 5 dei padroni di casa.

In attesa del fischio di inizio, in programma per le ore 15:00, scopriamo 10 curiosità legate alla 19^ giornata di Serie A dal sito web ufficiale ‘acmilan.com‘.

SCONTRI DIRETTI

1 – In 74 precedenti di Serie A, il Milan ha vinto il quintuplo delle sfide rispetto al Cagliari (40 contro 8); completano 26 pareggi.

2 – Nelle ultime 19 partite contro il Cagliari in Serie A, il Milan ha sempre trovato la rete (40 gol in totale).

PRECEDENTI IN CASA DEL CAGLIARI

3 – Il Milan ha perso solo una delle ultime 15 trasferte di Serie A contro il Cagliari (8 vittorie, 6 pareggi).

STATO DI FORMA

4 – Il Milan è imbattuto da quattro stagioni nell’ultima gara del girone d’andata (2 vittorie, 2 pareggi).

FOCUS GIOCATORI

5 – Franck Kessié ha realizzato la seconda delle sue tre doppiette in Serie A proprio in trasferta contro il Cagliari alla Sardegna Arena, ribaltando il risultato da 0-1 a 2-1.

6 – Zlatan Ibrahimović ha realizzato 11 reti su calcio di punizione diretta nei Top-5 campionati europei (tre in Serie A, uno in Liga e sette in Ligue 1): l’unico con la maglia rossonera risale a gennaio 2012, proprio contro il Cagliari.

7 – Lucas Paquetá ha segnato la sua unica rete in Serie A contro il Cagliari, nel febbraio 2019.

8 – Theo Hernández, a segno nelle ultime due trasferte di campionato contro Parma e Bologna, è il difensore che ha tentato più dribbling in questo campionato (61), portandone a compimento il 48% (29).

9 – Alessio Romagnoli è l’unico giocatore del Milan ad aver giocato da titolare tutte le prime 18 gare di questo campionato.

FOCUS ALLENATORI

10 – Sono sette i successi per Stefano Pioli in Serie A contro il Cagliari (4 pareggi, 4 sconfitte): contro nessuna squadra ha vinto più volte da allenatore nella competizione.

