Serie A – Brescia-Milan 0-1: i numeri del match del ‘Rigamonti’

NEWS MILAN (fonte: acmilan.com) – Terza vittoria consecutiva in Serie A per i rossoneri, che escono da Brescia con tre punti sofferti ma estremamente importanti per proseguire in questo momento positivo. Ancora decisivo Ante Rebić, al terzo gol in due partite, sempre decisivo.

1 – Per la prima volta in questa stagione, il Milan ha vinto quattro partite consecutive, considerando tutte le competizioni.

2 – Il Milan ha perso solo una delle ultime nove partite di Serie A (5V, 3N), dopo aver trovato sei sconfitte nelle precedenti nove (2V, 1N).

3 – Il Milan ha vinto quattro gare consecutive di Serie A contro il Brescia per la prima volta nella competizione.

4 – Il Milan ha registrato una striscia di 14 trasferte di campionato senza pareggi per la seconda volta nella sua storia, dopo quella nel 1950.

5 – Negli ultimi due match di Serie A Ante Rebić ha realizzato tre gol, più di quelli messi a segno nel resto della competizione (due reti in 26 presenze).

6 – Rebić ha realizzato tre dei cinque gol che il Milan ha segnato con giocatori dalla panchina in questa Serie A.

7 – Ante Rebić ha segnato per la prima volta un gol in trasferta in Serie A.

