Serie A – Ben otto calciatori del Milan nelle Top 11 dei giovani

NEWS MILAN – ‘The Korner‘, portale molto attento alle statistiche nel mondo del calcio e collegato a ‘Kickest‘, il fanta statistico su Serie A e Premier League, ha stilato delle Top 11 del massimo campionato italiano con le formazioni ideali dei calciatori giovani nati nel 1995, 1996, 1997 (primo e secondo schieramento), 1998 e 1999.

Sono presenti, nel complesso, ben otto calciatori del Milan. Nella formazione dei 1995, figura Alessio Romagnoli; in quella dei 1996, ecco Davide Calabria e Franck Kessié; in quella dei 1997 troviamo Ismaël Bennacer e Theo Hernández in quella A e Lucas Paquetá in quella B; tra i 1999, infine, spazio a Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma e Rafael Leão. Donnarumma va verso la cessione, ma dove? CLICCA QUI PER SCOPRIRLO >>>

