Serie A – L’Atalanta di Gasperini eguaglia un record: ecco quale

NEWS ATALANTA – Con la vittoria per 2-7 in casa del Lecce, l’Atalanta eguaglia un record: era dalla stagione 1958/1959 che una squadra in Serie A non segnava almeno 5 gol in 5 partite di campionato. In quella stagione a riuscirci fu il Milan.

Per l’Atalanta, allenata dal maestro di calcio Gian Piero Gasperini, è un altro grande riconoscimento per il lavoro che stanno svolgendo. Oltre a Lecce-Atalanta 2-7, le altre partite valide ai fini di questo record sono: Torino-Atalanta 0-7, Atalanta-Parma 5-0, Atalanta-Milan 5-0 e Atalanta-Udinese 7-1.

