Ripresa Serie A, doppio record per il campionato d’estate: le statistiche

SERIE A NEWS – Il campionato di Serie A 2019-2020, sospeso ad inizio marzo per l’emergenza coronavirus, riprenderà, come ormai noto, il prossimo 20 giugno per concludersi, definitivamente, se tutto dovesse andare come da programmi, il 2 agosto.

L’account ufficiale di ‘Opta‘ in Italia, sul popolare social network ‘Twitter‘, ha fatto notare che si tratta della chiusura più tardiva del massimo torneo nazionale: finora, infatti, soltanto la Serie A 1929-1930, conclusasi il 13 luglio, era terminata più tardi.

Ma non è tutto perché, con 124 gare ancora da portare a termine, la Serie A è il campionato con il maggior numero di partite da giocare, davanti alla Liga spagnola (110), la Ligue 1 francese (101, ma è stata dichiarata già conclusa), la Premier League inglese (92) e la Bundesliga tedesca (46).

Quello tedesco, tra l'altro, è l'unico torneo finora ricominciato tra quelli menzionati.