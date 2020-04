Reina, che burlone! Lo spagnolo e la sua ‘gag’ tutta da ridere | VIDEO

ULTIME NEWS – Il coronavirus ha costretto gran parte della popolazione dell’intero pianeta a chiudersi in casa. Non è facile combattere la noia in quarantena; discorso non valido per il portiere di proprietà del Milan Pepe Reina. Attraverso un video pubblicato su Instagram, lo spagnolo ha dato vita ad una scenetta a dir poco esilarante. I protagonisti? L’attuale giocatore dell’Aston Villa, ovviamente, e tre uova. Cosa avrà mai potuto escogitare il ‘burlone’ Reina? Vedere per credere.