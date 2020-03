Rebic superstar nel 2020: solo 3 calciatori in Serie A hanno fatto meglio

NEWS MILAN – Campionato di Serie A fermo per la pandemia da coronavirus ed il sito ‘acmilan.com‘ ne ha approfittato per evidenziare qualche curiosità sui calciatori rossoneri.

Per esempio si evince come il 2020 del Milan abbia avuto, finora, un grande protagonista: Ante Rebic. L’attaccante croato, classe 1993, ha infatti segnato 6 gol in Serie A, contro Udinese (doppietta), Brescia, Inter, Torino e Fiorentina, più uno in Coppa Italia contro la Juventus.

Tutte reti arrivate nel nuovo anno. A partire dal 2020, soltanto tre cannonieri hanno fatto meglio del rossonero Rebic: si tratta di Cristiano Ronaldo (Juventus, 11 gol), Ciro Immobile (Lazio, 10) e Josip Ilicic (Atalanta, 8). A proposito di CR7: in Portogallo hanno smentito, in maniera inaspettata, un suo nobile gesto sull’emergenza coronavirus …

