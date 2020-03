Real Madrid, clamoroso Cristiano Ronaldo: la rivelazione di Vinicius jr

NEWS JUVENTUS – La notizia che non ti aspetti. Cristiano Ronaldo nel corso del Clasico, a fine primo tempo, è entrato all’interno degli spogliatoi del Real Madrid per caricare la sua ex squadra. La sfida con il Barcellona era in bilico, ma nella ripresa la forza dei Blancos è venuta clamorosamente fuori, mettendo sotto per tutta la ripresa Messi e compagni.

Qual è stato il segreto? Probabilmente Cristiano Ronaldo. La rivelazione arriva da Vinicius jr: “Ci ha dato sostegno in un momento clou, per questo poi ho voluto festeggiare come lui. Ronaldo è un vincente dentro e fuori dal campo”. La sua presenza all’interno dello spogliatoio nel corso dell’intervallo, potrebbe aver fatto la differenza.

E infatti non era stata un caso l’esultanza alla CR7 fatta da Vinicius in occasione del gol. Una situazione che per certi versi pare clamorosa, quanto inaspettata. Un calciatore che dopo due anni torna nello spogliatoio della sua ex squadra durante l’intervallo della partita più importante della stagione. Situazione che arriva dopo le parole, riprese da RMC Sport durante Lione-Juventus, in cui Cristiano Ronaldo ha attaccato i centrocampisti bianconeri per scarso impegno e impatto sul match.

Mercoledì in Juventus-Milan di Coppa Italia, i rossoneri sperano di trovare un CR7 più con la testa al Real che alla Juve. E in tal senso, ecco la probabile formazione rossonera >>>

