Pazzini, implacabile dal dischetto: meglio di CR7 ed Ibrahimovic

NEWS VERONA – Giampaolo Pazzini, classe 1984, attaccante dell’Hellas Verona di Ivan Jurić, ha deciso, sabato sera, su calcio di rigore, la sfida contro la Juventus di Maurizio Sarri al ‘Bentegodi‘ (2-1).

Si è trattato, come sottolineato dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘, del gol numero 23 dal dischetto sui 24 rigori totali battuti da Pazzini nel massimo campionato: il ‘Pazzo‘, dunque, segna dagli undici metri il 95,8% delle volte in cui va al tiro.

L’ex attaccante del Milan (in rossonero dal 2012 al 2015, con 24 gol in 86 gare), ha sbagliato l’ultimo rigore in occasione di Inter-Udinese 0-1 del 3 dicembre 2011, quando vestiva i colori nerazzurri, al cospetto dell’allora portiere friulano: Samir Handanović.

Dietro a Pazzini, in questa speciale graduatoria, due mostri sacri del calcio mondiale: Cristiano Ronaldo della Juventus, con 12 rigori trasformati su 13 (92,3%), e Zlatan Ibrahimovic del Milan, con 23 rigori trasformati su 25 (92%). A proposito di Milan: in estate potrebbe concretizzarsi un gran colpo di mercato a costo zero. Per i dettagli, continua a leggere >>>

