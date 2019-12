Tre scimmie contro il razzismo, Fugazzotto: “Siamo tutti uguali”

NEWS MILAN – “Siamo tutti uguali, è inutile che continuate a rompere gridando ai neri che sono scimmie e lanciandogli le banane. Se non riuscite a capire che siamo tutti uomini, vi dico che siamo tutti scimmie: uguaglianza”. Così Simone Fugazzotto con una storia su Instagram, ha reagito alle critiche montate nelle ultime ore nei confronti del suo ‘Trittico’ contro il razzismo, la composizione con tre scimmie, dopo l’esposizione dell’opera nella sala stampa della Lega Serie A.

“Ho sentito che qualcuno si domandava perché usare le scimmie per parlare di razzismo – aveva notato il quotato artista milanese classe 1983 – Intanto l’ho fatto perché dipingo solo scimmie, come metafora dell’essere umano. E poi perché mi sono sentito umiliato l’anno scorso per i versi della scimmia a Koulibaly. Non ho dipinto scimmie per questa cosa, io dipingo scimmie sempre, da 5-6 anni”.

“Perché quindi proprio le scimmie? Perché visto che è impossibile dire alle persone che non esiste dare della scimmia a qualcuno solo perché è nero, ho pensato, insegno che siamo tutti scimmie, girando il concetto. Ho fatto la scimmia occidentale, con gli occhi azzurri, la scimmia asiatica con gli occhi a mandorla e la scimmia nera, al centro”.

“È da dove nasce tutto, la teoria evolutiva dice questo. La scimmia diventa la scintilla per insegnare a tutti che non c’è differenza, non è che uno è uomo e l’altro è scimmia, a questo punto siamo tutti scimmie, se proprio ci tengono tanto a dire ad un nero che è una scimmia”, ha concluso Fugazzotto. Intanto la Serie A crea una squadra antirazzismo, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android