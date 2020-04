Milan, Top 11 degli espulsi in Europa: presenti Ibrahimovic e Balotelli

NEWS MILAN – In questi giorni di quarantena senza calcio giocato, fioccano statistiche interessanti che possono far contenti gli amanti delle curiosità.

Una di queste è sicuramente la Top 11 dei giocatori più espulsi negli ultimi 30 anni di calcio europeo. A proporla è il sito tedesco Transfermarkt, che ha costruito una squadra molto particolare. Fra quelli che hanno ricevuto più cartellini rossi ci sono anche un attuale calciatore del Milan e un ex. Stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic e Mario Balotelli che, nel corso della loro carriera, sono stati espulsi 13 volte a testa. Caso curioso è che in questa squadra ben 8 giocatori su 11 hanno militato (o militano ancora) in Serie A.

Ecco la squadra completa schierata con un 4-3-1-2:

Jens Lehmann (7 espulsioni)

Sergio Ramos (26 espulsioni)

Pepe (12 espulsioni)

Marco Materazzi (15 espulsioni)

Patrice Evra (12 espulsioni)

Edgar Davids (25 espulsioni)

Daniele De Rossi (15 espulsioni)

Zinedine Zidane (14 espulsioni)

Francesco Totti (16 espulsioni)

Zlatan Ibrahimovic (13 espulsioni)

Mario Balotelli (13 espulsioni)

