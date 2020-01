Serie A, crescono anche gli spettatori: +6.4% rispetto al 2018/19

NEWS SERIE A – La Serie A piace, diverte e crescono le presenze degli spettatori rispetto allo scorso anno. L’Osservatorio Calcio Italiano, riporta che al termine del 17° turno di campionato, la media degli spettatori negli stadi della massima serie è stata pari a 27.108, con un incremento del 6,4% rispetto al dato finale dello scorso campionato, ovvero 25.481.

27.000 spettatori, si tratta del miglior risultato registrato nell’ultimo quinquennio per quanto riguarda il pubblico presente: +9,7% rispetto al 2017/18, erano 24.706, addirittura +22% rispetto al campionato 2016/17, 22.217 paganti e +21.9% rispetto al 2015/16, 22.234 spettatori.

Passando ad un’analisi per singoli club, grazie ai dati di “StadiaPostcards” è possibile sottolineare come l’Inter si confermi al top per spettatori nelle gare casalinghe. I nerazzurri hanno fatto registrare presenze medie per 63.697 persone, con un aumento del 3,7% rispetto al dato finale dello scorso campionato quando i tifosi al Meazza erano 61.419.

Medaglia d’argento per il Milan, con una media presenze pari a 53.917, in leggero calo dell’1.4% rispetto al dato finale della passata stagione. Terzo gradino del podio per la Juventus, con una media spettatori pari a 39.740, in aumento dell’1,3% rispetto al 2018/19.

Chiudono la Top 5 Lazio e Roma. Per i biancocelesti all’Olimpico una media di 39.375 spettatori con un aumento del 5,9% rispetto al dato finale dello scorso campionato. Segno negativo, invece, sulla sponda giallorossa del Tevere. 35.837 presenze per la Roma, che registra un calo del 7,2% rispetto al risultato finale della scorsa stagione.

Per quanto riguarda le trasferte, la Juventus è la squadra che suscita il maggior interesse. Con i bianconeri in campo si è registrato, finora, il miglior dato stagionale a Brescia, Firenze, Milano (Inter), Roma (Lazio), Lecce, Parma e nel Derby della Mole in casa del Torino. 75.923 è il miglior dato stagionale di spettatori presenti. Si è registrato a San Siro, in occasione dell’incontro Inter-Juventus.

