Ricavi Champions League: ecco quanto hanno incassato i club dal 2001

NEWS MILAN – Una Champions League da 15 miliardi di euro in ricavi per le squadre. Nelle 18 stagioni dell’ex Coppa Campioni disputate dal 2001 in poi, infatti, i 118 club che hanno partecipato almeno una volta alla fase a gironi della più importante competizione continentale si sono suddivisi complessivamente 15,006 miliardi di euro.

Una cifra in premi che è cresciuta di annata in annata: nel 2001/02 infatti le 32 squadre si sono suddivisi 509 milioni complessivi, saliti fino agli 1,9 miliardi della stagione 2018/19, la prima del nuovo ciclo con la nuova distribuzione legata anche al ranking decennale storico. In testa, ovviamente, troviamo le big con il dominio delle spagnole.

770 milioni del Real Madrid e 743 milioni del Barcellona che paga una stagione in meno in Champions rispetto ai rivali, sempre presenti. Sul podio troviamo la Juventus con 711 milioni, seguita dal Bayern Monaco con 708 milioni e dal Manchester United 610 milioni. Nella top 10 trova spazio anche la Roma, con 429 milioni di ricavi.

Nella parte bassa della classifica, a contendersi le ultime posizioni, troviamo l’Artmedia Bratislava, il Rapid Vienna e il Levski Sofia, rispettivamente con 4,8, 5,1 e 5,6 milioni di euro nelle loro singole partecipazioni in Champions League. Le prime 20 squadre per ricavi hanno ottenuto 9,1 miliardi di euro: significa che le top 20 hanno incassato il 61% di quanto integralmente distribuito dall’Uefa per quanto riguarda i premi della Champions League.

Per quanto riguarda le altre italiane, il Milan e l’Inter sono tra le prime 20, con rispettivamente 339 e 316 milioni di euro, seguite da Napoli, Lazio, Fiorentina e Udinese. Complessivamente, le squadre italiane hanno incassato 2,1 miliardi di euro, cifra inferiore rispetto alle 10 squadre spagnole che toccano i 2.4 miliardi e alle 7 squadre inglesi con 2.8 miliardi. Zlatan Ibrahimovic intanto è pronto a tornare in Italia: quale sarà il suo numero di maglia? Continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android