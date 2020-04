Milan, quanto si è speso nel 2019 per i procuratori? Ecco il dato

NEWS MILAN – La FIGC ha pubblicato, in base all’art.8 sulla trasparenza, i compensi dei procuratori sportivi per l’anno 2019 in Serie A, squadra per squadra.

Complessivamente, dall’1 gennaio al 31 dicembre, le società della massima serie hanno versato nelle tasche dei procuratori 187 milioni di euro, con una media di circa 8,55 milioni di euro per ciascuna squadra. Una cifra in netto aumento rispetto a quella del 2018, quando i club avevano speso 171 milioni di euro. I dati riguardano non solo per operazioni come acquisti o cessioni del giocatore, ma anche altre operazioni come i rinnovi di contratto.

E come si posiziona il Milan in questa sorta di classifica di spesa? Il Milan si posiziona al quarto posto con 19,6 milioni spesi. In testa a questa graduatoria c’è la Juventus, mentre sul fondo troviamo il Brescia. Ecco la classifica parziale:

1) Juventus: 44,3 milioni

2) Inter: 31,8 milioni

3) Roma: 23,2 milioni

4) Milan: 19,6 milioni

5) Fiorentina: 8,6 milioni

.

.

.

18) SPAL: 1,2 milioni

19) Lecce: 1 milione

20) Brescia: 0,5 milioni

Le altre big come Lazio e Napoli, sono abilissime a contenere al minimo queste spese grazie alla caparbietà dei loro Presidenti Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis. I biancocelesti, sempre nello stesso periodo di tempo, hanno speso in procuratori 4,5 milioni, mentre i partenopei 5,2 milioni. Fra le altre troviamo l’Atalanta a quota 7,3 milioni. Le genovesi, Sampdoria e Genoa, hanno speso rispettivamente 6,8 e 5,7 milioni.

A proposito di procuratori, a breve proprio il Milan, si siederà a tavolino con Mino Raiola per discutere del rinnovo di contratto di Alessio Romagnoli. Per saperne di più clicca qui >>>

